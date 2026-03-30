Uomini e Donne | Cristina torna e cambia tutto Paola lascia con Paolo caos tra Ciro Elisa e Martina

Nella registrazione di Uomini e Donne del 29 marzo, Cristina Tenuta è tornata nel programma, riaccendendo le dinamiche sul trono over. Contestualmente, Paola ha deciso di lasciare la relazione con Paolo. La puntata ha visto anche tensioni tra Ciro, Elisa e Martina, creando un clima di caos tra i partecipanti. La presenza di Cristina ha suscitato reazioni tra gli altri protagonisti del programma.

Uomini e Donne registrazione 29 marzo: Cristina Tenuta torna e riaccende il trono over. Il vero detonatore della registrazione di Uomini e Donne del 29 marzo è il ritorno di Cristina Tenuta come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Un ingresso che non passa inosservato dopo i rientri nel parterre del trono over di Diego Tavano e Sebastiano Mignosa: la dama rientra con l’obiettivo di rimettersi in gioco e punta subito un cavaliere del parterre. Lui la accoglie senza esitazioni, segno che il suo ritorno potrebbe avere effetti immediati sulle dinamiche già in corso. Non un semplice cameo, ma un rientro destinato a creare movimento. Guido e Federica: la coppia che guarda già oltre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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