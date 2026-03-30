La Polisportiva Canottieri Catania U21 ha vinto la Coppa Italia Under 21 di canoa polo a Bacoli, in provincia di Napoli. Questa vittoria rappresenta il primo trofeo della stagione 2026 per la squadra rossazzurra. La competizione si è svolta nella località campana, coinvolgendo diverse formazioni giovanili.

Il primo trofeo della stagione 2026 di canoa polo lo vince la Polisportiva Canottieri Catania. A Bacoli (Napoli) il team rossazzurro conquista la Coppa Italia Under 21. I polisti catanesi, guiati dai coach Salvo Messina e Salvo Cannavò, salgono sul gradino più alto del podio con un percorso netto fatto tutto di vittorie. Nel Girone A la compagine che fa parte del Circolo Canoa Catania piega nel derby catanese la Canottieri Jonica per 6-1, la Canottieri Ichnusa per 10-2, il Kayak Club Arenzano squadra A con il punteggio di 15-1, il Circolo Nautico Flegreo per 4-3 e il Circolo Canottieri Irno con il risultato di 5-1 nelle gare disputate ieri. Oggi in semifinale successo rossazzurro sul Circolo Nautico Posillipo per 5-4 dopo una gara intensa e combattuta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Canoa polo, la Polisportiva Canottieri Catania U21 trionfa in Coppa Italia

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