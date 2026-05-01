Durante un intervento a Arghillà, Francesco Cannizzaro ha invitato i candidati a evitare qualsiasi rapporto con la criminalità organizzata. Ha sottolineato l’importanza di mantenere distanze nette da attività illecite e di non collaborare con soggetti coinvolti in attività criminali. Le sue parole mirano a sensibilizzare i presenti sull’importanza di rispettare le leggi e di evitare qualsiasi forma di compromesso con ambienti illegali.

? Cosa sapere Francesco Cannizzaro ad Arghillà ammonisce i candidati contro ogni contatto con la criminalità organizzata.. Il monito mira a proteggere la reputazione dei candidati e la credibilità della coalizione.. Ad Arghillà, durante l’incontro di ieri pomeriggio, Francesco Cannizzaro ha rivolto un monito netto ai candidati: rifiutare ogni tipo di contatto o scambio di voti con la criminalità organizzata per evitare pesanti conseguenze sulla carriera e sulla coalizione. Il messaggio è arrivato in una piazza che respira il fermento della politica locale, dove le voci delle famiglie e il ritmo del quartiere cercano una direzione chiara. Quello che per molti sarebbe un concetto elementare, quasi scontato come un allenatore che dichiara la necessità di vincere prima di una partita, ha assunto ieri un valore simbolico profondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannizzaro ad Arghillà: “Rifiutate ogni contatto con la criminalità

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