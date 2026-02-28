Meloni in contatto con i leader | sostenere ogni allentamento della tensione

In seguito all'offensiva di Stati Uniti e Israele in Iran, il governo italiano ha avviato un contatto con i leader di altri paesi per discutere delle tensioni crescenti. Meloni ha comunicato di voler sostenere ogni iniziativa volta a ridurre la pressione nella regione, mantenendo aperti i canali diplomatici. La situazione in Medio Oriente resta al centro delle conversazioni ufficiali e delle strategie diplomatiche italiane.

Alta tensione dopo l'offensiva di Usa e Israele in Iran. "Alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto questa mattina una conferenza telefonica, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell'Intelligence. Nel corso della conversazione è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente", si legge in una nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

