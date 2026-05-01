Cani aizzati dalle sorelle contro 13enne sequestrati i cellulari per ricostruire il movente

A Porto Cesareo le sorelle di 15 e 17 anni sono state indagate dopo aver aizzato due cani di grossa taglia contro una ragazza di 13 anni. I cellulari delle sorelle, così come quelli della vittima, sono stati sequestrati per cercare eventuali elementi che possano chiarire il movente dell’episodio. Le autorità stanno analizzando i dispositivi per ricostruire quanto accaduto e capire le ragioni dietro l’aggressione.

PORTO CESAREO –Nei cellulari e in eventuali altri dispositivi in uso alle sorelle di 15 e 17 anni indagate dopo aver aizzato due cani di grossa taglia contro una ragazzina 13enne, così come nei dispositivi in uso alla stessa vittima, potrebbero risiedere le ragioni dello scontro. Ed è proprio per.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Napoli, trapianto fatale: 6 medici indagati, cellulari sequestrati.Napoli, il dramma del piccolo Domenico: indagini a 360 gradi tra avvisi di garanzia e sequestri La vicenda del piccolo Domenico, il bambino deceduto... Blitz notturno in carcere: sequestrati cellulari, router e drogaMaxi sequestro durante una perquisizione notturna in carcere: trovati cellulari, un router e sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish Quattro...