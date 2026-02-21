Napoli trapianto fatale | 6 medici indagati cellulari sequestrati

Il caso di Domenico, il bambino che è morto a Napoli dopo un trapianto di cuore, ha portato alla scoperta di irregolarità nella gestione del reparto. Sei medici sono stati iscritti nel registro degli indagati e i loro cellulari sono stati sequestrati per analizzare eventuali prove di negligenza. Le autorità hanno avviato controlli approfonditi sulle procedure adottate durante l’intervento. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità.

Napoli, il dramma del piccolo Domenico: indagini a 360 gradi tra avvisi di garanzia e sequestri. La vicenda del piccolo Domenico, il bambino deceduto a Napoli lo scorso 23 dicembre in seguito a un trapianto di cuore, assume contorni sempre più definiti con l'evolversi delle indagini. La Procura di Napoli ha notificato un avviso di garanzia a ciascuno dei sei sanitari dell'ospedale Monaldi coinvolti nell'intervento, segnando un passo significativo nella ricerca di eventuali responsabilità. Contestualmente, le indagini si sono intensificate con il sequestro dei cellulari dei medici, un provvedimento mirato a ricostruire le comunicazioni intercorse nei momenti cruciali successivi all'operazione.