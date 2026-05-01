Canaro BMW fuori strada | muore la diciottenne Rita Ugolini

Una ragazza di 18 anni ha perso la vita mercoledì a Canaro in seguito a un incidente con una BMW che si è ribaltata. La vittima è deceduta sul luogo dell'incidente. La Procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta e sta indagando sul conducente, un uomo di 32 anni, per omicidio stradale. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Diciottenne Rita Ugolini muore a Canaro dopo il ribaltamento di una BMW mercoledì.. La Procura di Rovigo indaga il conducente di 32 anni per omicidio stradale.. Mercoledì pomeriggio, intorno alle 14:30, un violento schianto sulla strada arginale nel territorio di Canaro ha strappato la vita a Rita Ugolini, una diciottenne originaria di Ferrara che viveva con la sua famiglia a Polesella. Il tragico evento si è verificato quando una vettura di marca BMW, che trasportava tre persone, ha perso improvvisamente la propria traiettoria in prossimità di una curva rivolta verso destra. Il mezzo è finito fuori strada, precipitando nella scarpata lungo l’argine del fiume Po, lasciando dietro di sé una scena di devastazione che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e dei carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canaro, BMW fuori strada: muore la diciottenne Rita Ugolini Notizie correlate Rita Ugolini muore a 18 anni nell’incidente a Canaro: indagato il conducente per omicidio stradaleRita Ugolini, 18 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto a Canaro lungo l’argine del Po. Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente a bordo della Bmw sull'argine del Po, gravissima l'amicaCANARO (ROVIGO) - È di una ragazza di 18 anni morta e due feriti, di cui una gravissima, il bilancio del tremendo incidente avvenuto nel primo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rita, il sogno di diventare estetista infranto nel terribile incidente sull’argine del Po; Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente a bordo della Bmw sull'argine del Po, gravissima l'amica; Macchinario rubato dopo la Bonifica: restituita la testata trinciante portata via dal magazzino dell'idrovora; Tunisino scavalca il muro della caserma e aggredisce quattro carabinieri: arrestato. La BMW sbanda e precipitano per 20 metri dall’argine: Rita muore a 18 anniCANARO (RO) – Un tragico incidente ha spezzato la vita di una giovane di appena 18 anni, lasciando un’intera comunità sotto shock. Il dramma si è consumato lungo l’argine del Po, nella località di Gar ... nordest24.it Rita Ugolini morta nell'incidente nella Bmw, il fidanzato alla guida indagato per omicidio stradaleCANARO (ROVIGO) - Il fidanzato alla guida della Bmw con a bordo Rita Ugolini, 18 anni, di Polesella, morta nell'incidente che si è verificato il 29 aprile alle 14.30 a ... ilgazzettino.it Ci sarebbe l’elevata velocità all’origine del tragico incidente stradale in cui, mercoledì (29 aprile) scorso, a Garofolo, nel territorio comunale di Canaro, in provincia di Rovigo, è morta la 18enne ferrarese Rita Ugolini. A sostenerlo, dopo i primi rilievi e accerta - facebook.com facebook