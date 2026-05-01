Canada | divieto totale di allevamento in cattività trasporto e possesso di felini esotici dal 1 maggio 2026

Dal primo maggio 2026 entrerà in vigore in una provincia canadese un divieto totale sull’allevamento in cattività, il trasporto e il possesso di felini esotici. La decisione riguarda specie come serval, caracal, gatti leopardo, ocelot e altri felini non autoctoni e non domestici. L’annuncio è stato comunicato dal governo locale, che ha stabilito questa misura per regolamentare l’intera filiera legata a questi animali.

Il governo della Columbia Britannica ha annunciato il divieto di allevamento in cattività, trasporto e possesso di tutti i felini esotici, inclusi serval, caracal, gatti leopardo, ocelot e qualsiasi altro felino non autoctono e non domestico, a partire dal 1° maggio 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Scioperi a maggio 2026: date, orari e mezzi di trasporto coinvolti Stagione balneare, lidi aperti dal 23 maggio: dai liberi accessi al divieto di plastica monouso, cosa prevede la nuova ordinanzaNella mattina di oggi, 8 aprile, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il divieto sulle donazioni in criptovalute in Canada supera un voto chiave con il sostegno dei Conservatori; Il governo canadese si appresta a vietare 4.000 bancomat per criptovalute; SVAPOWORLD – Notizie internazionali dal 19 al 25 aprile; Il Canada vuole vietare gli sportelli automatici di criptovalute a seguito di un'impennata di frodi. Canada: divieto totale di allevamento in cattività, trasporto e possesso di felini esotici dal 1 maggio 2026Il governo della Columbia Britannica ha annunciato il divieto di allevamento in cattività, trasporto e possesso di tutti i felini esotici, inclusi serval ... fanpage.it Il presidente della Fifa al Congresso in Canada: "Il nostro compito è unire la gente, lIran giocherà il mondiale". Quello Usa: "Gianni è fantastico, credo che si debba lasciarli giocare". Ma intanto la delegazione iraniana è stata respinta al confine e rispedita in Tu - facebook.com facebook #Infantino sicuro: “L’Iran parteciperà al Mondiale”. Trump: “Se lo dice lui va bene”. Ma scoppia un caso diplomatico in Canada x.com