A maggio 2026 si prevede un mese di scioperi che coinvolgeranno diversi settori a livello nazionale e locale. Le manifestazioni sindacali sono programmate in diverse date e orari, interessando principalmente i mezzi di trasporto pubblici e altri servizi essenziali. Le agitazioni potrebbero causare interruzioni e disagi ai cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto quotidianamente. Le autorità e le compagnie di trasporto hanno annunciato possibili variazioni ai servizi durante i giorni di sciopero.

Sarà un maggio particolarmente complicato sul fronte scioperi. Saranno infatti molte le giornate in cui i lavoratori impiegati nei settori di trasporti, scuola e sanità incroceranno le braccia. Si parte subito con uno sciopero generale previsto per venerdì 1° maggio, a cui seguiranno ben altre due agitazioni generali in calendario per il 15-16 maggio e il 29 maggio. Non mancheranno numerose proteste a livello locale e saranno coinvolti dagli scioperi anche treni, aerei, trasporto marittimo e taxi. Il 6 e il 7 maggio a fermarsi sarà il mondo della scuola, con numerose sigle che hanno aderito alla protesta. Il 18 maggio sarà invece il turno...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scioperi a maggio 2026: date, orari e mezzi di trasporto coinvolti

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Scioperi Natuzzi adesione altissima, lavoratori uniti e determinati. Domani si prosegue con 1 ora per turno in tutti gli stabilimenti. Nessuna risposta dall’azienda. Bene il coinvolgimento delle istituzioni locali, serve subito un tavolo al Ministero del Lavoro. “Ram x.com