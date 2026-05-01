Oscar Camps di Open Arms ha accusato l’Unione Europea di non aver agito di fronte alla situazione della Flotilla, sostenendo che questa inerzia permette a Israele di violare il diritto internazionale. Secondo Camps, l’Europa non ha preso misure efficaci per intervenire, contribuendo così a una situazione in cui le norme internazionali non vengono rispettate. La questione riguarda la mancanza di azione da parte delle istituzioni europee in un contesto di tensioni nel Mediterraneo.

?? Cosa sapere Oscar Camps di Open Arms accusa l'Unione Europea di inazione sulla Flotilla. L'inerzia europea favorisce la violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Oscar Camps, fondatore di Open Arms, accusa l'Unione Europea di una grave mancanza di intervento riguardo alla Flotilla, definendo la gestione istituzionale come un atto di corresponsabilità in un contesto internazionale dove Israele non rispetta il diritto internazionale. Le dichiarazioni del leader dell'or .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camps su Flotilla: l’UE è corresponsabile per la mancata azione

Notizie correlate

Flotilla in rotta su Gaza, solita ambiguità dall’UeDomenica 26 aprile, sessanta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla lasciano Augusta, in Sicilia, con attivisti di più nazionalità e con carichi di...

Flotilla, Meloni: “Non ho cambiato il mio giudizio, mi sfugge l’utilità dell’iniziativa. Su accordo Ue-Israele c’è un dibattito aperto”“Per quello che riguarda il mio giudizio sulla Flotilla non ho cambiato molto idea, mi continua a sfuggire l’utilità di iniziative che non portano...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Flotilla, Oscar Camps: droni, navi da guerra e abbordaggio. La Ue abbandona gli obblighi di soccorso; Flotilla, Oscar Camps: È competenza Ue ma nessuno è intervenuto, è un atto di corresponsabilità; Vite messe in pericolo. Complice l’inazione dell’Unione europea; Global Sumud Flotilla, Open Arms: L'Ue sa cosa accade e non interviene.

Global Sumud Flotilla, Open Arms: «L'Ue sa cosa accade e non interviene»(LaPresse) La Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla marina israeliana e perseguitata da droni a 670 miglia dalle loro acque territoriali, in zona Search and Rescue (Sar) di responsabilità ... msn.com

Flotilla, navi fermate a largo di Creta da motoscafi israeliani e civili rapiti. Laser e armi puntate addosso. Sono 24 (su 175 totali) gli attivisti italiani arrestatiLe azioni di Israele di questa sera segnano una escalation pericolosa e senza precedenti: il rapimento di civili in mezzo al Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi di tutto il ... affaritaliani.it

Le parole più giuste sulla #GlobalSumud #flotilla sono quelle di Oscar Camps (Open Arms): “La flottiglia è stata intercettata dalla marina israeliana e perseguitata da droni a 670 miglia dalle loro acque territoriali, in zona SAR di responsabilità greca, mentre Fr - facebook.com facebook