La premier ha commentato la questione della Flotilla, affermando di non aver modificato il suo giudizio e di trovare difficile comprendere l’utilità di tali iniziative, ritenendole poco benefiche per la popolazione di Gaza e fonte di ulteriori problemi per il paese. Riguardo all’accordo tra l’Unione Europea e Israele, ha specificato che si tratta di un tema ancora oggetto di dibattito aperto.

“Per quello che riguarda il mio giudizio sulla Flotilla non ho cambiato molto idea, mi continua a sfuggire l’utilità di iniziative che non portano benefici alla popolazione di Gaza e in compenso danno a noi molti altri problemi da risolvere, come se non ne avessimo già a sufficienza”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Per quel che riguarda l’accordo di libera associazione ” fra Unione europea e Israele, “la posizione dell’Italia è condivisa non solo dalla Germania, ma da diversi altri Paesi all’interno dell’Ue. C’è un dibattito aperto, credo che parte di quel dibattito debba essere legato agli sviluppi soprattutto nel piano di pace, per quello che riguarda l’Iran e quello che riguarda il Libano”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Meloni: “Non ho cambiato il mio giudizio, mi sfugge l’utilità dell’iniziativa. Su accordo Ue-Israele c’è un dibattito aperto”

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