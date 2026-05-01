Il 1° maggio, la questura di Fermo parteciperà alla diciannovesima edizione del Festival del Primo Maggio a Porto Sant’Elpidio. Durante l’evento, sarà presente anche un camper della polizia. La manifestazione si svolgerà dal primo al 4 maggio, coinvolgendo diverse iniziative e attività nel corso dei quattro giorni. La presenza delle forze dell’ordine sarà visibile nel corso della manifestazione.

Anche la questura di Fermo sarà presente il I maggio a Porto Sant’Elpidio, in occasione della diciannovesima edizione del Festival del Primo Maggio, in programma dal primo al 4 maggio. Nella giornata inaugurale, in piazza Garibaldi dove sono previsti numerosi eventi e iniziative, sarà operativo anche il camper della polizia denominato Ufficio Mobile. L’iniziativa rappresenta un importante occasione di incontro tra cittadini e operatori della polizia. Attraverso la presenza del camper, personale specializzato promuoverà due campagne indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza: " Più sicuri insieme ", dedicata alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione agli anziani e alle persone fragili e " Questo non è amore ", finalizzata alla divulgazione della cultura della prevenzione nel campo della violenza di genere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camper della polizia al Primo maggio

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