Approvata la variazione al bilancio a San Mauro | nuovo comando di Polizia locale e nuova area camper

Durante il primo consiglio comunale del 2026 a San Mauro Pascoli, sono state approvate tre delibere che modificano il bilancio per il triennio 20262028. Tra queste, si segnala la creazione di un nuovo comando di Polizia locale e l’istituzione di una nuova area camper. La riunione ha visto anche l’approvazione di agevolazioni fiscali rivolte a privati e imprese.

Una seduta all'insegna dello sviluppo e della semplificazione: il primo consiglio comunale del 2026 di San Mauro Pascoli ha approvato tre delibere fondamentali che ridisegnano gli investimenti per il triennio 20262028 e introducono importanti agevolazioni fiscali per privati e imprese.Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approvata la variazione di bilancio. Ma è lite in aula sul Museo Mitoraj. Giovannetti: "La Regione esca"Otto milioni di euro grazie anche ai finanziamenti arrivati dalla Regione per opere quali la riqualificazione di palazzo Moroni e il polo scolastico...

La nuova 'agente' del Comando di Polizia Locale ha quattro zampe e i baffi: è la gatta TeaAll’interno degli uffici ha il suo punto ristoro, una lettiera ed una sedia a lei dedicata, Tea dopo aver “salutato” il personale osserva...

Altri aggiornamenti su San Mauro.

Temi più discussi: Bilancio comunale, approvata la prima variazione del 2026; Variazione di bilancio 2026; Approvata la variazione di bilancio. Ma è lite in aula sul Museo Mitoraj. Giovannetti: La Regione esca; Alcamo: approvata la prima variazione di Bilancio 2026: 2,6 milioni per opere e servizi.

Torino, approvata la prima variazione 2026 del Bilancio comunaleIl Consiglio comunale di Torino ha approvato all'unanimità la prima variazione di quest'anno al Bilancio di previsione 2026-2028. Il provvedimento, presentato nella mattinata in una riunione della I C ... lospiffero.com

Nuovi spogliatoi, mura e strade: approvata la variazione al piano triennale delle opere pubblicheL’assessore Casi annuncia interventi per oltre due milioni di euro tra il 2025 e il 2027. In programma i lavori alla palestra Piero della Francesca, alla scuola di ciclismo e il consolidamento delle ... lanazione.it

A Sanremo abbiamo intervistato anche il sindaco di San Mauro Castelverde, Giuseppe Minutilla Dal prestigioso olio Crastu alle tante eccellenze del territorio, un racconto autentico che profuma di tradizione, qualità e identità. Le Madonie si fanno spazio - facebook.com facebook