Campania | il luogo più bello al mondo premiato per la quinta volta

La regione Campania è stata nuovamente riconosciuta come il luogo più bello al mondo, aggiudicandosi il premio per la quinta volta. Tra i tanti siti celebri, Villa Rufolo si distingue come esempio di eccellenza e attrazione turistica di livello internazionale, secondo le valutazioni di Tripadvisor. Questa affermazione si inserisce in un contesto di riconoscimenti che riaffermano la qualità e il fascino della regione a livello globale.

"> Villa Rufolo: Un Eccellenza Mondiale secondo Tripadvisor. Villa Rufolo, una delle gemme della Costiera Amalfitana e sede storica della Fondazione Ravello, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale. Per il quinto anno consecutivo, è stata selezionata da Tripadvisor tra le top 10% delle migliori esperienze da vivere al mondo, all’interno dei Traveller’s Choice Awards 2026. Questo onore conferma ulteriormente la sua posizione come meta imprescindibile per i viaggiatori di tutto il pianeta. Un Patrimonio Culturale di Riconosciuto Valore. Il magnifico complesso monumentale campano, noto per la sua straordinaria bellezza e la sua storia ricca di tradizione, ha ottenuto una quantità impressionante di recensioni positive nel corso dell’anno.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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