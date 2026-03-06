Il Rizzoli è l’ospedale ortopedico più premiato al mondo Altri due riconoscimenti dagli Stati Uniti

L’ospedale Rizzoli di Bologna ha ricevuto un nuovo riconoscimento dall’American Academy of Orthopaedic Surgeons, portando a 34 il totale dei premi assegnati negli ultimi 13 anni. Si tratta del più premiato a livello mondiale nel settore ortopedico. L’istituto ha ottenuto altri due premi dagli Stati Uniti. La notizia è stata comunicata oggi, 6 marzo 2026.

Bologna, 6 marzo 2026 – Un nuovo premio all’Istituto Rizzoli da parte dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons: in totale sono 34 negli ultimi 13 anni. Lo Ior si conferma l’ospedale ortopedico più premiato al mondo. Una recente classifica del NewsWeek colloca il Rizzoli all’undicesimo posto nel mondo come centro per la chirurgia complessa. Eccellenza nell’ortopedia mondiale “C’è una sanità che funziona, parla italiano e viene riconosciuta nel mondo come un’eccellenza nel campo della chirurgia ortopedica: è il Rizzoli di Bologna – dichiara il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica 1, ricevendo anche quest’anno due premi dall’American Academy of Orthopaedic Surgeons –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

