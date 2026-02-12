Chiude Lido 84 il ristorante più bello più premiato simbolo del Lago di Garda

Questa mattina è arrivata una notizia shock per gli amanti del buon cibo e del Lago di Garda. Lido 84, il ristorante considerato uno dei più belli e premiati della zona, chiuderà i battenti il 22 marzo 2026. La decisione lascia senza parole clienti e chef, che fino a ieri lo consideravano un punto di riferimento. Ora si aspetta di capire quali saranno le motivazioni dietro questa scelta drastica.

Una notizia che scuote l’alta ristorazione italiana: Lido 84, tra i ristoranti più belli e premiati del Lago di Garda, chiuderà definitivamente il 22 marzo 2026. Fondato nel 2014 a Gardone Riviera dallo chef Riccardo Camanini, Lido 84 si è imposto negli anni come punto di riferimento della cucina contemporanea italiana. Affacciato direttamente sul lago, in una villa dallo stile elegante e luminoso, il ristorante ha conquistato pubblico e critica con una proposta gastronomica raffinata, tecnica e profondamente identitaria. Tra i piatti simbolo, la celebre “cacio e pepe in vescica”, diventata un’icona internazionale.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Lido 84 Clamoroso sul lago di Garda: chiude (per sempre) il ristorante Lido 84 Una notizia che ha lasciato tutti senza parole: il ristorante Lido 84, uno dei simboli della cucina sul lago di Garda, chiude definitivamente. Chiude Lido 84, il primo ristorante italiano per la 50 Best Questa mattina, è arrivata la notizia che Lido 84, il ristorante di Claudio Sadler, chiude i battenti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lido 84 Argomenti discussi: Annuncio a sorpresa: chiude il Lido 84 di Riccardo Camanini; Lido 84, chiude il ristorante stellato di Riccardo Camanini; Lido 84: chiude il ristorante stellato dei Camanini, a sorpresa; Lido 84 chiude improvvisamente i battenti, ed è uno choc gastronomico. Perché il ristorante stellato Lido 84 chiude dopo oltre dieci anni di attivitàIl ristorante stellato Lido 84 ha annunciato che il prossimo marzo chiuderà per sempre, dopo ben 12 anni di traguardi e soddisfazioni ... fanpage.it Lido 84, il ristorante stellato dei fratelli Camanini chiude a sorpresaMistero totale, per ora, sulla decisione di Riccardo e Giancarlo Camanini di abbassare le serrande del locale stellato di Gardone Riviera il 22 marzo 2026, a dodici anni dall'apertura. La storia del r ... vanityfair.it Lido 84 chiude il 22 marzo 2026. L’annuncio social dei fratelli Camanini segna la fine di uno dei ristoranti più influenti della cucina italiana contemporanea facebook beverfood.com/chiude-il-rist… Chiude il ristorante Lido 84, la fine annunciata sui social per un simbolo dell’alta cucina italiana #ChiusureLocali #FineDining #GardoneRiviera #GiancarloCamanini #LagoDiGarda #Lido84 #RiccardoCamanini #TheWorlds50Be x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.