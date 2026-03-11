Centri Impiego Campania | il collasso operativo blocca

Il 12 marzo 2026, un consigliere regionale ha presentato un’interrogazione scritta all’assessore competente per evidenziare le gravi disfunzioni che interessano i Centri per l’Impiego della Campania. La comunicazione si concentra sulle difficoltà operative e sul blocco che sta coinvolgendo i servizi di assistenza all’impiego in tutta la regione. La situazione viene descritta come un collasso nella gestione delle strutture.

Il 12 marzo 2026, il consigliere regionale Fernando Errico ha depositato un'interrogazione scritta all'assessore Angelica Saggese per mettere in luce le gravi disfunzioni che affliggono i Centri per l'Impiego della Campania. Le segnalazioni provengono direttamente dal personale operativo e indicano un collasso organizzativo che minaccia l'erogazione dei servizi pubblici fondamentali. Il problema non è solo burocratico ma tocca la capacità stessa della Regione di attuare le politiche attive del lavoro. La situazione si presenta critica: carichi di lavoro insostenibili si sommano a malfunzionamenti informatici che bloccano procedure essenziali come l'Assegno di Inclusione.