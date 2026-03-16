A Roma, l’occupazione aumenta con circa 112 mila nuovi contratti firmati entro aprile. La città si posiziona al secondo posto in Italia per il numero di assunzioni programmate, registrando una crescita significativa sia nella capitale che nella regione. I dati indicano un incremento delle attività di assunzione rispetto ai periodi precedenti. La tendenza coinvolge diversi settori e si nota un forte impulso nel mercato del lavoro locale.

Cresce l'occupazione nella Capitale e in tutta la regione tanto che Roma si piazza al secondo posto in Italia per assunzioni programmate. Resta però il problema del reperimento di figure professionali specializzate: ben 40 imprese su 100 prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Sono i dati più importanti dell'ultima indagine Unioncamere che ha analizzato, in particolare, l'andamento dell'ultimo mese di febbraio: le entrate programmate sono state 36.780 solo a Roma mentre il Lazio ne ha registrate 45.900 su un totale di circa 424 mila in tutta Italia. Nella Capitale, però, si prevedono altre 112.760 assunzioni da febbraio ad aprile, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Capitale sul podio per assunzioni. Altri 112 mila contratti entro aprile

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