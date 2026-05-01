Camion travolge le sbarre Strada e binari bloccati

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente sulla linea ferroviaria tra Parma e Suzzara, quando un camion ha travolto le sbarre di un passaggio a livello mentre le barriere si stavano abbassando. L’episodio ha causato il blocco sia della strada sia dei binari, provocando disagi al traffico ferroviario e stradale. Si tratta di un episodio che si ripete spesso lungo questa tratta, causando interruzioni e ritardi.

Ancora disagi al traffico – ferroviario e stradale – l’altro pomeriggio sulla linea ferroviaria tra Parma e Suzzara, per l’ennesima volta a causa di un blocco a un passaggio a livello provocato dal passaggio di un camion mentre le sbarre si stavano abbassando. Un incidente per fortuna senza conseguenze per le persone o le strutture, ma che ha necessitato dell’interventi di tecnici per poter rimettere in funzione il passaggio a livello e ripristinare l’adeguato livello di sicurezza all’incrocio tra la ferrovia e l’ex Statale 62, nel tratto tra Brescello e la frazione di Lentigione. Per quasi mezz’ora il traffico stradale è rimasto paralizzato, con la formazione di lunghi incolonnamenti di veicoli in entrambe le direzione di marcia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camion travolge le sbarre. Strada e binari bloccati Camion che trasportava gas liquido si ribalta in autostrada ed esplode: 4 morti e 17 feriti Notizie correlate Leggi anche: Torna le neve nell'Aretino. Auto e camion bloccati: gli interventi dei vigili del fuoco Leggi anche: Valanga travolge i binari. Il treno deraglia: cinque feriti