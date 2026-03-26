Nelle montagne dell'Aretino è tornata la neve, con alcune zone che mostrano un'abbondante copertura bianca. Sono stati registrati blocchi al traffico di auto e camion, e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire le situazioni di emergenza. Le segnalazioni indicano nevicate leggere a Chiusi della Verna, più intense a Casa Taverni e fiocchi anche a Molin di Bucchio, nel territorio di Stia.

La neve ha di nuovo coperto di bianco alcune zone delle montagne aretine. Le segnalazioni dalla chat di Arezzo Meteo mostrano leggera coltre bianca a Chiusi della Verna, più consistente invece a Casa Taverni, cadono fiocchi anche a Molin di Bucchio nel comune di Stia. Nevicata abbondante in Pratomagno con la webcam che mostra il punto del ristorante da Giocondo e poi sul passo della Consuma. La nevicata ha messo a dura prova alcuni automobilisti. I vigili del fuoco di Arezzo, con il distaccamento volontari di Pratovecchio, sono intervenuti questa notte, alle 3 circa, nel passo della Consuma per soccorrere una donna che era rimasta bloccata con la propria auto a causa della neve che aveva interessato la zona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Torna le neve nell'Aretino. Auto e camion bloccati: gli interventi dei vigili del fuoco

Articoli correlati

Auto fuori strada o bloccate dalla neve: decine di interventi dei vigili del fuoco nell’AretinoLe criticità maggiori in Casentino e in Valtiberina dove circa 20 macchine sono rimaste ferme nei ristoranti della montagna AREZZO – Decine di...

Neve e problemi, strade chiuse e automobilisti bloccati: gli interventi dei vigili del fuocoNeve e problemi in diverse zone della provincia di Perugia nel giorno dell'Epifania.

Contenuti e approfondimenti su Torna le neve nell'Aretino Auto e...

Temi più discussi: Si abbassano le temperature e torna la neve nel Vallo di Diano; La neve torna sull'Appennino (FOTO e VIDEO): la primavera comincia ancora all'insegna del freddo; Colpo di coda dell’inverno: torna la neve nell’entroterra e lungo le autostrade; Torna la neve sull'Appennino modenese.

Torna la neve fino a bassa quota: ecco dove colpiràUn ritorno improvviso all’inverno nel cuore della primavera. Secondo le previsioni di Daniele Ingemi, meteorologo e redattore per Meteored Italia, sull’Italia è in arrivo una intensa ondata di maltemp ... giornalelavoce.it

Meteo Italia, torna il freddo con neve e venti forti: le previsioniAl via la primavera astronomica con sole al Centro-Nord e temporali all'estremo Sud. Scopriamo le previsioni meteo. Torna la neve. meteo.it

Torna al Polo Universitario di Trapani il corso di laurea in Ostetricia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Allerta meteo oggi, torna l'inverno: freddo e neve al centro e al Sud x.com