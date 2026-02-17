Valanga travolge i binari Il treno deraglia | cinque feriti

Una valanga di neve ha investito i binari nel Vallese, causando il deragliamento di un treno e provocando cinque persone ferite. La massa di neve, che si è staccata improvvisamente, ha travolto la linea ferroviaria durante una tormenta che aveva già creato problemi alle strade nelle zone montuose. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente le loro condizioni non sembrano gravi. La neve continua ad accumularsi nella regione, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori.

Una valanga di neve colpisce una ferrovia e il treno deraglia. Cinque feriti nel Cantone svizzero del Vallese, ma dalle prime ricostruzioni appare chiaro che si tratta di una tragedia sfiorata. Secondo una prima ricostruzione la valanga potrebbe aver attraversato i binari poco prima del transito del treno della Frutigen-Briga sul quale viaggiavano ventinove persone. Il convoglio sarebbe deragliato dal tracciato ricoperto di neve, all’uscita di una galleria nei pressi della località di Goppenstein. Non si sono registrate vittime, ma uno dei cinque feriti è stato trasportato all’ospedale di Sion. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valanga travolge i binari. Il treno deraglia: cinque feriti Tragedia sfiorata sui binari. Treno travolge una bisarca. Auto sulla strada, cinque feriti Svizzera, deraglia un treno per valanga: ci sono feriti Un treno ha deragliato in Svizzera perché una valanga ha scaricato neve sui binari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Valanga travolge i binari. Il treno deraglia: cinque feriti; Caos ferroviario in Svizzera: valanga travolge treno e incendio nella stazione di Losanna; Treno deraglia per una valanga vicino a Briga: 5 i feriti. Disagi per i frontalieri del Vco; Valanga travolge treno nel Vallese: molti feriti, linea chiusa. Valanga sulla ferrovia del Sempione, treno deraglia: disagi per i pendolari del VcoL'incidente, che ha coinvolto un treno della Bls, è successo nel Canton Vallese, in Svizzera. Cinque le persone rimaste ferite ... novaratoday.it Tragedia sfiorata: un boato e poi la valanga investe i binari, provocando il deragliamento del treno. Cinque feriti, uno trasportato in ospedaleGOPPENSTEIN. Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto lungo la linea ferroviaria del Lötschberg, nel Canton Vallese: la valanga si è abbattuta sui binari poco prima del passaggio d ... ildolomiti.it Valanga a Madesimo, sospese fino a martedì mattina le ricerche dell’escursionista di 57 anni disperso https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/02/valanga-a-madesimo-travolge-4-sciatori-un-disperso--453495fe-4909-4308-9110-c1e08d2ebd59.html - facebook.com facebook Valanga sopra Madesimo travolge quattro persone, una dispersa. Due coppie di amici in motoslitta, ricerche in corso #ANSA x.com