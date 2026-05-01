Camion fermato al porto il colpo della Guardia di Finanza | cosa c’era lì dentro

Un autoarticolato appena sbarcato nel porto di Civitavecchia proveniente da un paese straniero è stato fermato dalla Guardia di Finanza. Durante i controlli, sono stati ispezionati i materiali trasportati a bordo del veicolo. La verifica ha portato alla scoperta di sostanze e oggetti non dichiarati, che sono stati sequestrati. La vicenda è sotto inchiesta e le autorità stanno approfondendo le verifiche sui carichi trasportati.

Un autoarticolato appena sbarcato nel porto di Civitavecchia da una motonave proveniente da Barcellona è finito al centro di una vasta operazione antidroga condotta dal personale dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lazio 3 e dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, impegnati nelle attività di contrasto ai traffici illeciti transfrontalieri. Il mezzo pesante, guidato da un cittadino bulgaro, è stato fermato nell’ambito di controlli mirati predisposti all’interno dello scalo laziale. L’intervento è scattato dopo una preventiva analisi dei rischi, che ha portato le autorità a selezionare il veicolo per un’ispezione approfondita.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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