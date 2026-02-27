Malpensa dentro al pacco c’era il teschio di un orso bruno | sequestrato dalla Guardia di Finanza

Un pacco proveniente dalla Bosnia-Erzegovina e indirizzato in Italia è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza. All’interno, nascosto e etichettato come “trofeo di caccia”, è stato trovato il cranio di un orso bruno senza la documentazione richiesta per l’importazione. L’operazione si è conclusa con il sequestro del materiale e l’intervento delle autorità competenti.

Un pacco spedito dalla Bosnia-Erzegovina e diretto in Italia, etichettato come "trofeo di caccia", nascondeva al suo interno il cranio di un orso bruno privo della documentazione necessaria per l'importazione. La scoperta è avvenuta nella Cargo City dell'aeroporto di Malpensa, dove i finanzieri della Sezione operativa Cites dello scalo varesino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato e ispezionato la spedizione. Il pacco di cartone era ben confezionato ed è stato aperto con un taglierino. All'interno, oltre alla pelliccia appartenente alla specie "ursus arctos" e regolarmente dichiarata, i controlli hanno portato alla luce l'oggetto di colore bianco avvolto nel cellophane.