La Guardia di finanza ha sequestrato un carico di 115 chili di pesce privo di tracciabilità nel Barese. Il pesce, considerato idoneo al consumo, è stato donato in beneficenza. La Sezione Operativa Navale ha eseguito il sequestro, come riportato in un comunicato ufficiale. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali responsabilità o cause del mancato tracciamento.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Gallipoli, nell’ambito di un’attività di polizia ittica, ha sequestrato complessivamente 115 chilogrammi di pescato di vario genere privo della necessaria documentazione di tracciabilità. Nel corso dell’attività ispettiva, i militari hanno sanzionato quattro persone, contestando violazioni amministrative per un importo complessivo di 18.000 euro. L’intervento testimonia l’attenzione costante rivolta dalle Fiamme Gialle al contrasto delle irregolarità nel settore ittico, ambito particolarmente sensibile per la tutela dell’economia locale e della salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Il pesce era privo di tracciabilita, sequestrato: era idoneo al consumo, 115 chili donati in beneficenza nel barese Guardia di finanza

Controlli Guardia Costiera: sequestrato mezzo quintale di prodotto ittico privo di tracciabilitàL'intero quantitativo sequestrato sarà avviato a distruzione a spese del responsabile.

Malpensa, dentro al pacco c’era il teschio di un orso bruno: sequestrato dalla Guardia di FinanzaUn pacco spedito dalla Bosnia-Erzegovina e diretto in Italia, etichettato come “trofeo di caccia“, nascondeva al suo interno il cranio di un orso...

Tutto quello che riguarda Il pesce era privo di tracciabilita....

Discussioni sull' argomento Pesce non tracciato, sequestrati oltre 500 chili di prodotti ittici. Sanzioni per due aziende a Messina; Il pesce era privo di tracciabilita, sequestrato: era idoneo al consumo, 115 chili donati in beneficenza nel barese; Venti chili di pesce non commestibile, chiuso un ristorante nel centro di Cagliari; Gambero rosso non dichiarato e pesce senza documenti: sanzioni per cinquemila euro a Cagliari.

Sequestrate 8 tonnellate di pesce a Piombino: era scaduto da oltre un anno e pronto a finire in tavolaLa Guardia Costiera di Piombino ha sequestrato oltre 8 tonnellate di pesce privo di tracciabilità e scaduto da più di un anno, pronte a essere immesse sul mercato. L’operazione, condotta con la ... fanpage.it

Verifiche della guardia di finanza contro il lavoro irregolare in attività del commercio e della ristorazione. Scoperti 8 lavoratori in nero e 24 non in regola con le norme. - facebook.com facebook

Indagine della Guardia di Finanza tra Giudicarie, Rendena e Chiese x.com