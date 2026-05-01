Camillo Tavernelli ha avuto un ruolo determinante nel successo dell’Arezzo calcio, contribuendo alla sua promozione in Serie B. La squadra ha celebrato il ritorno nella seconda divisione nazionale, un risultato che si deve anche alle sue prestazioni sul campo. La vittoria rappresenta un momento importante per il club e per i tifosi, che hanno seguito con entusiasmo questa fase della stagione.

CITTÀ DI CASTELLO – C’è un po’ di Città di Castello nella vittoria dell’Arezzo calcio e nel suo trionfale ritorno in Serie B, un traguardo raggiunto anche grazie alla firma d’autore di Camillo Tavernelli. L’attaccante amaranto è stato infatti uno dei grandi protagonisti di questa scalata che ha trascinato l’Arezzo nel girone B di Serie C, con oltre 30 partite disputate e ben 10 gol messi a segno, uno dei quali nell’ultimo scontro decisivo vinto per 3-1 contro la Torres, che ha dato il via alla festa di promozione. Il legame profondo tra l’atleta e la sua terra d’origine non è mai venuto meno, e oggi la comunità locale si stringe attorno al suo campione per festeggiare un’impresa sportiva che riempie d’orgoglio l’intera vallata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camillo Tavernelli. L’anima dell’Arezzo

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