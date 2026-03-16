Un Grifo da derby ferma l’Arezzo e vede la luce Montevago sblocca Tavernelli la pareggia

Nel derby tra Arezzo e Perugia, il match si è concluso con un pareggio 1-1. Montevago ha aperto le marcature per i padroni di casa, mentre Tavernelli ha risposto con il gol che ha reso il risultato definitivo. Entrambe le squadre hanno schierato formazioni in 4-3-3, con diversi cambi durante il secondo tempo. La partita si è svolta allo stadio locale, con un pubblico presente per questa sfida di campionato.

AREZZO 1 PERUGIA 1 AREZZO (4-3-3): Venturi; Coppolaro (33’st Renzi), Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli, Guccione (20’st Iaccarino), Chierico; Pattarello (20’st Arena), Cianci (30’st Ravasio), Tavernelli (30’st Varela). A disp. Trombini, Galli, Casarosa, Gigli, Viviani, Cortesi, Di Chiara, Ravasio. All. Bucchi PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Stramaccioni, Tozzuolo; Megelaitis, Ladinetti (35’st Terrnava), Tumbarello; Verre (20’st Bacchin); Manzari (41’st Canotto), Montevago (35’st Nepi). A disp. Moro, Strappini, Angella, Esculino, Joselito, Dell’Orco, Bartolomei, Perugini, Dottori, Canotto, Bolsius, Polizzi. All. Tedesco Arbitro:... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un Grifo da derby ferma l’Arezzo e vede la luce . Montevago sblocca, Tavernelli la pareggia Articoli correlati LIVE | 22ª giornata, Vis Pesaro-Arezzo 0-1. L'FVS premia gli amaranto: la sblocca TavernelliNell'anticipo della 22ª giornata del girone B, l'Arezzo è di scena sull'ostico campo della Vis Pesaro. LIVE | 22ª giornata, Vis Pesaro-Arezzo 0-2. Tavernelli sblocca, Ravasio raddoppiaNell'anticipo della 22ª giornata del girone B, l'Arezzo è di scena sull'ostico campo della Vis Pesaro. Contenuti utili per approfondire Un Grifo da derby ferma l'Arezzo e vede... Temi più discussi: Derby etrusco, Gemello e Tumbarello caricano il Grifo: Pronti a giocarcela a viso aperto; Un derby a viso aperto: il Grifo si carica per il big match con l'Arezzo; Arezzo-Perugia, derby da oltre 6mila spettatori: amaranto primi, Grifo senza tifosi; Calcio serie C, il Perugia riesce ad uscire indenne dal Derby dell'Etruria: ad Arezzo termina 1-1. Perugia-Gubbio, su il sipario oggi al Curi . Tedesco: Voglio un Grifo da derbyUn Perugia in buona salute sfida un Gubbio che ha messo insieme dieci punti nelle ultime dieci gare. Ma il Grifo è fresco di scottatura, appena sette giorni fa con il Bra. E Tedesco oggi al Curi si ... sport.quotidiano.net Un derby a viso aperto: il Grifo si carica per il big match con l'ArezzoGemello: Tanta concentrazione col ritiro. Tumbarello: Le due vittorie ci hanno dato morale. Fischio d'inizio per la gara con la capolista domenica 15 marzo alle 14.30 ... corrieredellumbria.it PERUGIA-PONTEDERA: LA FORMAZIONE DEL #Grifo Questa la formazione scelta da Tedesco per il match contro il Pontedera GEMELLO CALAPAI RICCARDI ANGELLA TOZZUOLO TUMBARELLO LADINETTI CANOTTO VERRE LISI MONTEVAGO - facebook.com facebook