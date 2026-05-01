Un uomo di 62 anni, impiegato come cameriere, è stato colpito a morte da alcuni colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato ferito per errore, trovandosi lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece rivolti verso il titolare del locale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire dinamiche e motivazioni dell’accaduto.

Ucciso per errore. Perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. È morto in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese, Angelo Pizzi, 62 anni. Era un dipendente del locale, un cameriere. Diversi, pare una quindicina, i colpi di arma da fuoco sparati da due persone che avevano i volti coperti e hanno fatto irruzione nel ristorante per poi fuggire subito dopo l’agguato. Le indagini dei carabinieri della locale tenenza e del nucleo investigativo coordinati dalla Dda di Bari. Il delitto potrebbe essere collegato all’omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cameriere di 62 anni ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie: “Colpito per errore”

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