Un nuovo episodio di violenza si è verificato in un ristorante di Bisceglie, dove un cameriere di 62 anni è stato colpito da colpi di pistola e dichiarato morto sul posto. Secondo le fonti ufficiali, la vittima si trovava in quel momento lungo il percorso degli spari e non sarebbe stata l’obiettivo principale dell’attacco. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e l’identità di chi ha aperto il fuoco.

Sparatoria a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione all'interno di un ristorante del centro, esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco. Un dipendente del locale - Angelo Pizzo, cameriere di 62 anni, incensurato - è rimasto ucciso. L'uomo, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe trovato lungo la direttrice dei colpi. Il suo omicidio, dunque, sarebbe avvenuto per errore. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, tra le ipotesi degli investigatori è che il vero bersaglio dell'agguato fosse il titolare. I responsabili della sparatoria si sono dati alla fuga.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bisceglie, agguato in un ristorante: cameriere ucciso a colpi di pistola | "Un errore, i proiettili erano per il titolare"

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