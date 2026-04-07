Minaccia con coltello una donna e le ruba telefono e borsa | arrestato

Durante le festività pasquali, i carabinieri di Genova hanno intensificato i controlli nel territorio. In un episodio, un uomo ha minacciato una donna con un coltello, portandole via il telefono e la borsa. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’autore della rapina. Nessuna altra informazione su eventuali complici o precedenti dell’arrestato.

Nel corso delle festività pasquali i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno rafforzato i controlli sul territorio. Oltre 500 militari sono stati impegnati, con 144 veicoli controllati e più di 200 persone identificate. Il bilancio complessivo registra due arresti e sette denunce nell’ambito di servizi mirati a contrastare reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti, oltre a garantire la sicurezza stradale. A Sampierdarena è stato denunciato un 36enne rumeno per rapina aggravata. L’uomo avrebbe aggredito alle spalle una 30enne sudamericana, minacciandola con un coltello e sottraendole telefono e borsa. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enneFirenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze.

Ruba costosa borsa griffata a una donna in attesa del bus: 26enne arrestatoI carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno subito bloccato e portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale Ha tentato di rubare una...

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Sestri Levante, paura la notte di Pasqua: giovane ubriaco minaccia i passanti con un coltelloIl ventenne ha colpito un uomo al volto con diversi pugni. È stato fermato grazie all'intervento dei Carabinieri e all'aiuto di due cittadini ... lavocedigenova.it

La minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha fatto scalpore - facebook.com facebook

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