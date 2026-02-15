Il call center Contacta di Campi Bisenzio chiude, causando il licenziamento di 27 lavoratori. Dopo settimane di trattative e segnali di possibile soluzione, la cooperativa che gestisce la sede ha deciso di chiudere definitivamente, lasciando senza lavoro tutto il personale. La decisione arriva poco dopo che erano emersi segnali di un possibile accordo tra le parti.

Dopo mesi di trattative, con tanto di spiragli positivi, arriva la doccia fredda: chiude la sede campigiana del call center Contacta, cooperativa che gestisce in regime di monocommittenzia i call center di Iris Mobili, società del gruppo Mondo Convenienza, colosso italiano dei mobili low cost. Per i 27 addetti – di cui 25 donne – il prossimo 19 febbraio sarà l’ultimo giorno di lavoro. "Abbiamo portato avanti una lunga trattativa, avevamo chiesto all’azienda di aprire la cassa integrazione e lasciare aperta la sede di Campi. A un certo momento sembrava che questa strada fosse condivisa. Poi però il cambio netto: l’assemblea dei soci, visto che Contacta è una cooperativa con sedi anche a Milano e Civitavecchia, ha votato per la chiusura di Campi, quasi tutti i lavoratori delle altre sedi hanno scelto di ’sacrificare’ l’ufficio di via Gattinella" racconta Giovanni Vangi della Filcams Cgil. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiude il call center Contacta. Licenziamenti per 27 lavoratori

