Nel periodo di aprile e maggio 2026, in Italia sono previste nuove uscite di serie TV. La produzione nazionale vede la partecipazione di Rai Fiction e Sky, che hanno annunciato diverse nuove stagioni e progetti in arrivo. Questi canali continuano a competere nel settore delle produzioni televisive, offrendo titoli rivolti a diverse fasce di pubblico. La programmazione si inserisce in un mercato televisivo in costante espansione.

Il panorama delle serie tv coinvolge un numero sempre più ampio di spettatori in tutto il mondo. In Italia, è attiva un’importante produzione, in particolare grazie a Rai Fiction e a Sky, che da anni si contendono la scena con serie popolari e in grado di conquistare tutte le fasce di pubblico. Ad esse si sono aggiunte le produzioni originali delle piattaforme streaming quali Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple Tv+, che arricchiscono regolarmente i loro cataloghi con tantissime novità (anche) italiane. Oltre alle produzioni nostrane, ricoprono un ruolo determinante tutte le serie straniere, in particolare statunitensi e britanniche, che risultano sempre tra le più viste nelle graduatorie di ascolto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Calendario nuove serie TV in Italia 2026 (aprile / maggio 2026)

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