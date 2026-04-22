Le temperature elevate stanno causando un enorme impatto sulla produttività e sulla vita quotidiana di molte persone, con oltre 500 miliardi di ore perse a causa del caldo intenso. L’ondata di calore estremo sta influenzando anche la produzione alimentare, mettendo in pericolo le scorte di cibo a livello globale. Questi eventi climatici estremi continuano a modificare le condizioni di vita e di lavoro in molte regioni del mondo.

Le temperature estreme stanno ridisegnando i confini della sopravvivenza biologica e produttiva, mettendo a rischio il sostentamento di oltre un miliardo di esseri umani. Secondo le ultime rilevazioni fornite congiuntamente dalla FAO e dalla WMO, l'aumento delle ondate di calore nell'ultimo cinquantennio sta trasformando radicalmente la gestione dei sistemi agroalimentari, con una perdita di produttività lavorativa che raggiunge i 500 miliardi di ore ogni anno. L'analisi incrociata tra variabili .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo estremo: 500 miliardi di ore perse e il rischio per il cibo

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Notizie correlate

Caldo estremo: genitori di Avenza sfidano il silenzioGenitori di Avenza hanno escalato la protesta per il caldo insopportabile nel nido Le Mimose, coinvolgendo direttamente il Prefetto e i Garanti...

Caldo estremo e mortalità: per il cambiamento climatico è (anche) una questione di redditoÈ sempre più comune leggere di ondate di calore record, soprattutto in periodi dell’anno anomali.

Contenuti e approfondimenti

L’aumento di caldo e umidità ci spingerà all’inattività: a rischio centinaia di migliaia di viteLa ricerca dice sostanzialmente questo: L'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico potrebbe spingere milioni di adulti in tutto il mondo verso l'inattività fisica entro il 2050, ... repubblica.it

Caldo estremo e danni per 45 miliardi l’anno: il Comitato scientifico Ue chiede di rafforzare le politiche di adattamentoIl Comitato scientifico consultivo europeo sul clima avverte che gli attuali sforzi di adattamento sono insufficienti: tra caldo estremo, disastri in aumento, i rischi per l’Ue sono sempre più ... corriere.it