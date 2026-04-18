Sabato 18 aprile, il territorio veronese si presenta con un cielo prevalentemente sereno e temperature che superano le medie stagionali, secondo le previsioni meteorologiche. L’anticiclone che interessa la zona ha portato condizioni di bel tempo e clima caldo rispetto alla norma, influenzando la giornata. La situazione si mantiene stabile e soleggiata, senza peggioramenti previsti nel corso delle ore.

Il territorio veronese si risveglia questo sabato 18 aprile sotto un cielo prevalentemente terso, con temperature che superano sensibilmente le medie stagionali. La stabilità atmosferica caratterizza l’intera provincia, offrendo una giornata di sole e calore che influenzerà le attività all’aperto sia in pianura che nelle zone lacustri e collinari. Le condizioni meteorologiche odierne vedono la provincia di Verona protagonista di un quadro climatico particolarmente mite. In pianura, la situazione sarà dominata da cieli sereni o con una presenza di nubi molto limitata e irregolare, senza che si verifichino fenomeni precipitativi. Anche l’area del Garda resterà protetta da piogge, con probabilità di precipitazioni pari a zero per quanto riguarda le ore pomeridiane e quelle della sera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona sotto l’anticiclone: sabato di sole e caldo sopra la norma

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