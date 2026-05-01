Calco 17enne accoltellato | è grave Aggressore in fuga

Nella serata del 30 aprile, nel centro di Calco, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un'arma bianca in via Cornello, all'angolo con via Brambilla. La ferita è risultata grave e l'aggressore è fuggito prima dell'intervento delle forze dell'ordine. La zona è tranquilla, ma l'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile.

La sera del 30 aprile ha lasciato il segno nella piccola comunità di Calco. Un ragazzo di 17 anni è stato colpito con un'arma bianca in via Cornello, all'angolo con via Brambilla, in una zona tranquilla del paese. Il fendente lo ha raggiunto alla gamba: le sue condizioni sono state fin da subito.🔗 Leggi su Leccotoday.it La Spezia, gravissimo uno studente accoltellato in classe Notizie correlate Accoltellato alla schiena davanti al Teatro della Tosse di Genova, 17enne grave e aggressore in fugaUn ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena in pieno centro storico a Genova. Calco, ragazzo di 17 anni accoltellato fuori casa: è graveCalco (Lecco), 30 aprile 2026 – Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in strada, a Calco, fuori casa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ? Calco, 17enne accoltellato: è grave. Aggressore in fuga; Calco, ragazzo di 17 anni accoltellato fuori casa: è grave; Calco: soccorso e trasportato al PS un 17enne, accoltellato in Via Cornello. I CC indagano per risalire all'aggressore; Calco, 17enne accoltellato a una gamba in via Cornello: elisoccorso in codice rosso. Calco: soccorso e trasportato al PS un 17enne, accoltellato in Via Cornello. I CC indagano per risalire all'aggressoreLa macchina dei soccorsi si è messa in moto in maniera massiccia intorno alle ore 20.30 di questa sera, raggiungendo Via ... merateonline.it Calco, ragazzo di 17 anni accoltellato fuori casa: è graveCalco (Lecco), 30 aprile 2026 – Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in strada, a Calco, fuori casa. Le sue condizioni sono gravi. Da chi sia stato accoltellato e perchè al momento non si sa. E' ... ilgiorno.it CRONACA - Ragazzo accoltellato a una gamba: è successo questa sera a Calco. Il 17enne è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo - facebook.com facebook