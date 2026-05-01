Calco 17enne accoltellato | è grave Aggressore in fuga

Da leccotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 30 aprile, nel centro di Calco, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un'arma bianca in via Cornello, all'angolo con via Brambilla. La ferita è risultata grave e l'aggressore è fuggito prima dell'intervento delle forze dell'ordine. La zona è tranquilla, ma l'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile.

La sera del 30 aprile ha lasciato il segno nella piccola comunità di Calco. Un ragazzo di 17 anni è stato colpito con un'arma bianca in via Cornello, all'angolo con via Brambilla, in una zona tranquilla del paese. Il fendente lo ha raggiunto alla gamba: le sue condizioni sono state fin da subito.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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