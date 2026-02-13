I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno portato in comunità un 17enne accusato di aver tentato di uccidere Bruno Petrone, un episodio avvenuto due settimane fa in via Chiaia. La decisione arriva dopo le indagini che hanno ricostruito i momenti dell’aggressione, avvenuta per motivi legati a una lite scoppiata tra i due durante un incontro tra amici.

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro nelle prime ore della mattinata di oggi hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura per i Minorenni nei confronti di un diciassettenne napoletano. Il minore risulta gravemente indiziato del delitto di tentato incendio aggravato, commesso il 12 gennaio scorso in via Carlo de Marco: utilizzando liquido infiammabile e fiammiferi, il minore avrebbe infatti tentato di incendiare un'abitazione privata. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo di Napoli Centro e coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli, hanno consentito di ricostruire la condotta del minore, immortalata da alcune telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Tentato omicidio di Bruno Petrone: aggressore 17enne finisce in comunità

Approfondimenti su bruno petrone

Ultime notizie su bruno petrone

Argomenti discussi: Autosilo Genzana: è stata una rissa sfociata in un tentato omicidio; Foggia, quarant'anni di guerra di mafia nella storia della Società; Tentato omicidio della ex salvata da un camionista di passaggio, condannato a 7 anni e 4 mesi; Tentato omicidio in pieno centro: sei fogli di via per gli arrestati.

Napoli, tentato omicidio di Bruno Petrone: aggressore 17enne finisce in comunitàI Carabinieri della Compagnia Napoli Centro nelle prime ore della mattinata di oggi hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità ... ilmattino.it

Napoli-Chelsea, nella notte scontri tra ultrà a Chiaia: tifosi azzurri assaltano un pub, all'interno i supporters inglesi. Borrelli (Avs): "questi sono solo delinquenti non tifosi. Si tratta della stessa strada nella quale fu accoltellato il calciatore 18enne Bruno Petrone". - facebook.com facebook