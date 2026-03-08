Accoltellato alla schiena davanti al Teatro della Tosse di Genova 17enne grave e aggressore in fuga

Un diciassettenne è stato accoltellato alla schiena davanti al Teatro della Tosse di Genova. L’aggressore, un altro minorenne, è fuggito subito dopo l’attacco. Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso e le sue condizioni sono considerate gravi. La polizia sta conducendo le indagini per rintracciare il responsabile.

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena in pieno centro storico a Genova. L'aggressione è avvenuta intorno all'1:30 di notte. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, non risulta in pericolo di vita. In corso le indagini per individuare l'aggressore. Ragazzo accoltellato alla schiena Il 17enne è stato accoltellato nella notte tra il 7 e l'8 marzo nella zona di Stradone Sant'Agostino, cuore della movida genovese del fine settimana, un'area affollata di giovani. Proprio a causa della massa di persone in circolazione, l'intervento delle volanti della polizia in piazza Renato Negri, davanti al Teatro della Tosse, non è stato semplice.