Calciomercato Milan si complica la pista Kim | le ultime dalla Germania

Il calciomercato del Milan si complica per Kim Minjae, difensore valutato per la rosa della prossima stagione. Secondo fonti dalla Germania, il giocatore ha espresso chiaramente le proprie preferenze, creando ostacoli nelle trattative. Il club rossonero aveva mostrato interesse per il suo ingaggio fino al 2027, ma le richieste del calciatore rallentano le negoziazioni. Restano quindi aperte le possibilità di un nuovo accordo o di alternative sul mercato.

Negli ultimi giorni il nome di Kim Minjae era stato accostato al Milan come possibile rinforzo per la stagione 20262027. Il difensore sudcoreano classe 1996, oggi al Bayern Monaco, rappresenterebbe un profilo di esperienza internazionale e affidabilità per il reparto arretrato rossonero. In Italia lo ricordiamo bene: nella stagione 20222023 fu protagonista dello scudetto del Napoli guidato in panchina da Luciano Spalletti, imponendosi come uno dei migliori centrali del campionato. Dalla Germania, però, arrivano segnali che raffreddano l’ipotesi. Florian Plettenberg, giornalista di 'Sky Sport DE', ha riferito che Kim non sta pianificando di lasciare il Bayern Monaco nella prossima finestra estiva.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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