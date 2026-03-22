La Premier spariglia le carte | 40 milioni e addio Milan

La Premier League sta per accogliere un nuovo giocatore, con circa 40 milioni di euro pronti per la transazione. L’attaccante coinvolto si sta spostando dal Milan all’Inghilterra, secondo le voci più diffuse. Il club italiano aveva annunciato l’intenzione di acquistare un grande attaccante nel prossimo mercato estivo, ma ora sembra che l’operazione possa cambiare direzione.

Non è certo un mistero l’intenzione del Milan di prendere almeno un grande attaccante nel prossimo calciomercato estivo. In questo senso Allegri non è stato ‘accontentato’ né l’estate passata né a gennaio, considerate anche l’impossibilità di piazzare altrove Gimenez. Il tecnico avrebbe voluto Vlahovic, ora però più vicino al rinnovo con la Juventus. Di recente è tornato in auge il nome di Retegui, già propenso a lasciare l’Arabia, ma il nome più caldo rimane quello di Moise Kean. Il classe 2000 è destinato a lasciare la Fiorentina in estate e Allegri lo conosce benissimo: fu lui a farlo debuttare in prima squadra ai tempi della Juve. Kean ha una clausola da 62 milioni, ma ovviamente Tare e soci proverebbero a prenderlo per molto meno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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