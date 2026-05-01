Lunedì sera allo Stadio Olimpico si gioca una partita tra Roma e Fiorentina, un incontro che potrebbe influenzare le posizioni in classifica. Durante l’attesa, il tecnico della Roma sta osservando con attenzione tre calciatori della squadra avversaria, considerati tra i più interessanti del momento. La sfida tra le due squadre diventa così anche un’occasione di valutazione per eventuali trasferimenti futuri.

La sfida di lunedì sera allo Stadio Olimpico tra Roma e Fiorentina non sarà soltanto un crocevia fondamentale per le ambizioni stagionali, ma si trasformerà in una vera e propria sessione di scouting avanzato per Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso, infatti, sfrutterà il match per osservare da vicino tre calciatori viola già inseriti stabilmente nella lista dei desideri per la prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto rivelato da La Nazione, l’attenzione dell’allenatore si focalizzerà con particolare intensità su Dodò, Gudmundsson e il giovanissimo Fortini, profili ritenuti ideali per l’evoluzione tattica della squadra capitolina.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini punta tre gioielli della Fiorentina

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