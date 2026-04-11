Il difensore francese potrebbe lasciare la Juventus durante la prossima sessione di mercato estivo. Al momento, diversi club della Premier League hanno manifestato interesse per il giocatore. La società bianconera sta valutando la possibilità di cedere il calciatore, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali o offerte concrete. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, in base alle trattative in corso.

di Angelo Ciarletta Kalulu può lasciare la Juventus in estate. Sul difensore francese ci sono diversi club inglesi e si valuta la cessione per questo motivo. La Juve si trova davanti a un bivio finanziario decisivo per il prossimo futuro. Senza i ricavi garantiti dai premi UEFA, il club bianconero si vedrebbe costretto a privarsi di un profilo di primissima fascia per risanare i conti, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport. MERCATO JUVENTUS LIVE L’eventuale mancata qualificazione alle coppe renderebbe necessaria una plusvalenza rilevante, portando a valutazioni di mercato estremamente dolorose. In questo scenario, uno dei nomi caldi in uscita è Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu lascia la Juve? Sul difensore francese ci sono diversi club di Premier League. Cosa filtra in casa bianconera

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