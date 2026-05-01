Calciomercato Milan torna di moda il nome di Badiashile | i dettagli

Nel calciomercato del Milan, il nome di Benoit Badiashile torna a essere sotto osservazione. La società rossonera starebbe valutando il difensore francese, considerato per rinforzare la linea difensiva. I dirigenti Tare e Furlani avrebbero analizzato le sue caratteristiche e le eventuali condizioni di un possibile trasferimento. Al momento, non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali o accordi con il giocatore.

La stagione del Milan non è ancora conclusa, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive, sia in campo che sul mercato. I rossoneri devono conquistare ancora 6 punti nelle ultime 4 gare per blindare la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo ribadito più volte da Massimiliano Allegri. Si parte dalla trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica alle 15:00 al 'Mapei Stadium', snodo cruciale per il finale di campionato. Parallelamente, la dirigenza si muove già in vista dell'estate: il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani stanno pianificando le strategie per la finestra che aprirà il 29 giugno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Badiashile: i dettagli Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, quel bianconero è il primo nome di Allegri sulla lista: ecco l’alternativa, i dettagli Leggi anche: Calciomercato Milan, torna di moda Javi Guerra: numeri e caratteristiche Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan: via Leao, dentro Sorloth e Zirkzee. Juve-Allison: ecco le cifre. Inter di nuovo su Nico Paz; Calciomercato Milan, torna di moda Javi Guerra: le news; Milan, scatto per Sorloth: c'è il sì del norvegese. Allegri vuole una squadra da Champions; Il Milan prepara un’altra rivoluzione a centrocampo e torna di moda Javi Guerra: le ultime. Quote calciomercato Milan Mateta: attenzione al francese, può arrivare con 6 mesi di ritardoSiamo solo ad aprile ma la macchina del mercato si è già accesa. Ufficiosamente, perché il via alle trattative ufficiale parte dal 1° luglio. Il Milan è ... milannews.it Calciomercato: Vlahovic, il Milan torna alla carica. Rinnovo Juve in stand by, l’uscita di Nkunku può sbloccare l’operazioneIl Milan torna su Vlahovic mentre la Juve rinvia il rinnovo. La possibile uscita di Nkunku può finanziare l’ingaggio ... affaritaliani.it #Calciomercato #Milan, le Top News di rassegna: incontro fiume. Svolta Modric. Piano per Gabriel Jesus #modric #gabrieljesus #SempreMilan x.com Calciomercato Milan, ci potrebbe essere anche Lukaku nel futuro dell’attacco rossonero. Il belga vorrebbe restare a Milano… scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook