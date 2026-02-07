Allegri ha scelto: il Milan punta subito sul difensore bianconero, considerato la prima opzione. Mentre i rossoneri cercano di blindare un posto in Champions, la dirigenza lavora già alle mosse per l’estate, con un nome in cima alla lista.

Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. Accordo di massima anche per lui! Falcao svela: «Ho cambiato la storia della Roma? Forse un po’ sì. Giocare nel calcio di oggi? Sarebbe stata una meraviglia» Pastore: «Juve incompleta ma sufficiente per la Champions, Yildiz rinnoverà. Grande lavoro di Allegri, forse dovrebbero ascoltarlo di più. L’era Lotito alla Lazio finirà solo in un caso» – ESCLUSIVA Viviano dice tutto: «Per un “Fai schifo” in B ho preso un rosso diretto. Zeman? Mi vide fumare dietro al pullman. Il mio rimpianto.» Napoli, restyling del Maradona o un nuovo impianto? La strategia di Comune e club, verso gli Europei di calcio del 2032 Cristiano Ronaldo in rotta con l’Al Nassr! Clamoroso ritorno in quel club? Ecco cosa può succedere Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, quel bianconero è il primo nome di Allegri sulla lista: ecco l’alternativa, i dettagli

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Sul calciomercato del Milan si è aggiunto un nuovo nome alla rosa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato LIVE! Gli ultimi affari: niente centravanti per Milan e Juve; Pochi soldi e nessun botto. Si chiude il calciomercato invernale: Juve e Milan si accontentano,…; I colpi dell'ultimo giorno di calciomercato invernale di Serie A, da Holm alla Juve a Zaragoza alla Roma; Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?.

Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpiUltime news di calciomercato dell’ultima giornata chiusa alle 20: acquisti, cessioni, trasferimenti per Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre ... fanpage.it

Calciomercato, le notizie dell'1 febbraio: la Juve prende Boga e punta Icardi. Inter, Marotta punge il Liverpool per Dumfries. Roma, preso Zaragoza. Napoli in chiusura per Alisson(Nicolò Franceschin - Redazione gianlucadimarzio.com) Novità nell’operazione Milan-Mateta. Domani, lunedì 2 febbraio, un medico della società rossonera volerà a Parigi per verificare le condizioni fis ... corriere.it

#Calciomercato, difensore per il futuro cercarsi: il #Milan punta al talento del 2008 #SempreMilan facebook

#Calciomercato, difensore per il futuro cercarsi: il #Milan punta al talento del 2008 #SempreMilan x.com