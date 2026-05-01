Il Milan ha presentato un'offerta per il centrocampista tedesco, che si svincolerà dal Bayern Monaco. Goretzka, nato nel 1995, è nel mirino del club rossonero in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. La trattativa è in corso e il club sembra fiducioso sulla possibilità di portare a termine l'operazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui termini dell'offerta o sui tempi di una possibile conclusione.

Il Milan ha proposto a Goretzka un contratto di tre anni, con scadenza 30 giugno 2029, con uno stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Inoltre, particolare non da poco, il Milan ha offerto a Goretzka la possibilità di giocare titolare in Serie A e in Champions League in un centrocampo con Luka Modric e Adrien Rabiot. Mica male, no? Il nome di Goretzka è stato uno dei primi nomi fatti da Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla propria dirigenza quando ha avanzato la sua richiesta di gente esperta e di qualità per costruire la sua squadra per l'anno venturo. L'allenatore ritiene che con elementi come il tedesco si possa lottare per vincere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan ottimista sulla buona riuscita dell’affare Goretzka: ecco l’offerta rossonera

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