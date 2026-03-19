Il Milan sta preparando l'offerta per acquisire Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero dopo otto stagioni. La società rossonera cerca una mezzala di livello per la prossima stagione e ha messo nel mirino il centrocampista tedesco, considerato un obiettivo importante per rafforzare il reparto a centrocampo. La trattativa sarà avviata durante il prossimo calciomercato estivo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha tre priorità assolute per la prossima sessione estiva di calciomercato. Oltre al centravanti, il Diavolo vuole prendere una mezzala destra che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e leadership ed un difensore centrale che già conosca la Serie A e che possa giocare in una retroguardia a tre e a quattro. Per il centrocampo, ha riferito la 'rosea', il nome forte è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, classe 1995, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione dopo otto anni in cui ha vinto tutto. Il numero 8 dei bavaresi, Nazionale compresa, può contare su ben 17 trofei portati a casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Goretzka il nome forte per il centrocampo: ecco l’offerta rossonera

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