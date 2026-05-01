Nelle ultime ore si è parlato del possibile trasferimento di Romelu Lukaku, attaccante attualmente al Napoli, al Milan durante la sessione di calciomercato estivo. Tuttavia, ci sono stati riferimenti a un importante ostacolo che potrebbe bloccare l’operazione. Le voci si sono susseguite senza conferme ufficiali, e la situazione rimane ancora incerta. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative in corso o sui termini di un’eventuale accordo.

Il Milan è alla ricerca di un grande attaccante per la prossima sessione estiva di calciomercato e ieri è circolato il nome di Romelu Lukaku per il Diavolo 2026-2027 di Massimiliano Allegri. Il nome del centravanti belga, classe 1993, è riemerso nella lista unitamente a quelli di Alexander Sørloth, Gonçalo Ramos, Nicolas Jackson, Robert Lewandowski, Dušan Vlahovic e Gabriel Jesus. Ma quanto c'è di vero? Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, Lukaku avrebbe le caratteristiche giuste per il Milan di Allegri e per il gioco che vorrebbe proporre il tecnico livornese l'anno venturo, ma secondo quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, opportunità Lukaku? Un grande ostacolo e la verità sui ‘rumors’

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Calciomercato Milan, ci potrebbe essere anche Lukaku nel futuro dell’attacco rossonero. Il belga vorrebbe restare a Milano… scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook