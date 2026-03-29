Napoli-Milan Conte accelera durante la sosta | opportunità per Lukaku e Giovane

Durante la pausa tra le partite, l’allenatore ha intensificato gli allenamenti con Lukaku e Giovane, entrambi alla ricerca di maggiori possibilità di impiego. Nel corso delle sessioni successive alla sosta, i due giocatori hanno dimostrato miglioramenti nelle prestazioni, suscitando l’attenzione dell’allenatore, che ha deciso di includerli nelle rotazioni della squadra.

Romelu Lukaku e Giovane hanno convinto Antonio Conte nella seduta d’allenamento post-sosta: entrambi cercano spazio nelle rotazioni azzurre. Durante il test amichevole contro il Portici, vinto 8-3 dagli azzurri, l’attaccante brasiliano ha segnato quattro reti, mentre il belga ha trovato il gol mostrando coinvolgimento tattico. Le prestazioni non sono passate inosservate al tecnico, che valuta con attenzione il minutaggio da concedere nella ripresa del campionato. Giovane: quattro gol e una chance concreta. L’ex Verona ha dominato la partitella, mettendo a segno un poker che lo proietta come alternativa credibile nel reparto offensivo. Conte dovrà decidere se incrementare le sue apparizioni, considerando che il primo contenderà il posto a Elmas e Vergara nelle prossime scelte tattiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Conte accelera durante la sosta: opportunità per Lukaku e Giovane Articoli correlati Conte lascia Napoli durante la sosta: il motivo della decisioneIl Napoli si prepara a vivere giorni particolari durante la sosta per le nazionali. Conte a Torino durante la sosta: la scelta per il NapoliLa pausa per le nazionali coincide ancora una volta con una breve parentesi lontano da Castel Volturno per Antonio Conte. Approfondimenti e contenuti su Napoli Milan Conte accelera durante la... Temi più discussi: FLASH| Portogallo, forfait Leao: niente nazionale, il Milan accelera il recupero per il Napoli; Di Lorenzo sfida il tempo per esserci nel match contro il Milan; IL MATTINO – NAPOLI, DI LORENZO ACCELERA PER IL RECUPERO: I PROSSIMI GIORNI SARANNO DECISIVI; Ansa/Al Napoli basta McTominay, Conte supera il Milan ed è secondo. Napoli, non c’è solo il caso Lukaku: Conte gestisce così la ripresa verso il MilanUna ripresa attesa, un nodo da sciogliere e una scelta che può cambiare tutto. A Castel Volturno si decide più di una partita. Il Napoli si ritroverà martedì a Castel Volturno con un obiettivo chiaro: ... napolicalciolive.com Napoli, la situazione infortunati: un nuovo problema e un recupero a sorpresaNapoli, la situazione infortunati aggiornata: Lobotka rientra, Rrahmani sorprende, Di Lorenzo e Vergara in dubbio. Novità anche su Politano ... napolicalciolive.com Sta per iniziare la settimana di preparazione a Napoli-Milan La sosta per le nazionali è ancora nel vivo ma sta per volgere al termine e pian piano rientreranno tutti i giocatori impegnati con i rispettivi Paesi: quando potrebbero rientrare tutti gli azzurri - Elma - facebook.com facebook Verso Napoli-Milan: RABIOT SI FERMA IN NAZIONALE L'annuncio di Deschamps in conferenza stampa: problema al ginocchio e allenamento a parte con un fisioterapista per il centrocampista nonché colonna portante del Milan Lo stop sembrerebbe arri x.com