Calciomercato Milan il piano di Allegri | per l’attacco c’è Castro e non solo In difesa e in mediana …

Nel calciomercato estivo, il Milan sta considerando diverse opzioni per rafforzare l’attacco, tra cui Santiago Castro, attaccante del Bologna nato nel 2004. Oltre a Castro, ci sono altre trattative in corso per rinforzare la difesa e il centrocampo. La squadra sta monitorando attentamente varie possibilità per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

'Tuttosport', che nella sua edizione odierna ha sottolineato come Massimiliano Allegri voglia restare al Milan anche nella stagione 2026-2027, ha fatto il punto sul calciomercato rossonero. Il tecnico livornese vuole rinforzi di esperienza e qualità in ogni zona del campo e iniziano ad uscire già i primi importanti nomi per il Diavolo del futuro. Per la difesa, il candidato principale a vestire la maglia del Milan era e resta Mario Gila, classe 2000, centrale iberico della Lazio. Per il centrocampo, con Youssouf Fofana in uscita (piace al Galatasaray), il desiderio di Allegri è quello di affiancare Leon Goretzka - che si svincolerà dal Bayern Monaco - a Luka Modric e Adrien Rabiot.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il piano di Allegri: per l’attacco c’è Castro e non solo. In difesa e in mediana … Notizie correlate Milan Como, Allegri rompe gli indugi: rivoluzione in mediana e un solo ballottaggio ancora aperto in attaccoFiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Calciomercato, colpo in difesa ma non solo: ecco chi vuole Tare per il Milan di AllegriFasi finali del calciomercato invernale: mancano, infatti, cinque giorni pieni alla chiusura della sessione (lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00) e il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan, il piano per l’attacco: piace Nicolas Jackson, poi Retegui o Nunez. Idea Lewandowski; Zaniolo-Milan, ritorno di fiamma? Allegri lo osserverà contro l'Udinese; Calciomercato Milan, Furlani boccia Lewandowski; Milan, Inter, Juventus: ad agosto amichevoli in Australia. Incasso milionario per i club. Calciomercato Milan News | In attacco le porte sono sempre girevoli: ecco il quadro (oggi 16 aprile 2026)Calciomercato Milan news: il possibile arrivo di Dusan Vlahovic potrebbe portare all'addio di Christopher Nkunku, ma in attacco sono porte girevoli. ilsussidiario.net Zaniolo, l’esame di San Siro è da dieci: il Milan torna all’assalto! Il piano per l’estateZaniolo ieri è stato autore di una prova incredibile nella sfida vinta dall'Udinese a San Siro contro il Milan: rossoneri pronti all'assalto ... milannews24.com Si prevede un bel duello tra AC Milan e Juventus nel prossimo #calciomercato estivo E non si tratta soltanto di quello per Dusan #Vlahovic! Per tutti i dettagli del caso, leggete l'articolo nel primo commento facebook . @acmilan, rivoluzione in difesa: #Allegri ne vuole due. Scatto per @MarioGila00 e spunta #Kristensen - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com