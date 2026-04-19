Calciomercato Milan Romano | Ecco cosa aspetta Modric per il rinnovo Regna l’ottimismo ma …

Fabrizio Romano ha commentato le possibili mosse del Milan per il rinnovo di Luka Modric. Secondo quanto riferito, il club attende una risposta definitiva dal centrocampista, che ha ancora un anno di contratto in scadenza. Si parla di un clima di fiducia tra le parti, anche se non sono stati ancora fissati i dettagli finali. La trattativa resta in corso e potrebbe essere definita nelle prossime settimane.

Quest'oggi il Milan è tornato a vincere in campionato battendo 0-1 il Verona (qui le nostre pagelle) grazie al sesto gol della stagione di Adrien Rabiot. Tra i più positivi, come spesso accaduto, rientra Luka Modric. Certezza assoluta per questo finale di stagione, meno per il prossimo anno col suo futuro che rappresenta un argomento molto caldo in casa Milan. A parlare della situazione legata al croato anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Ecco, dunque, le parole del giornalista dall'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. "Intanto c’è un’opzione nel suo contratto e quindi non c’è bisogno di una trattativa per continuare insieme.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Ecco cosa aspetta Modric per il rinnovo. Regna l’ottimismo, ma …” Notizie correlate Calciomercato Milan, Moretto sul rinnovo di Tomori: “Mancano dei passaggi, ma resta l’ottimismo”Nell'ultimo video YouTube sul canale di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa per il... Il Milan aspetta Modric: dalla sua decisione dipenderanno i piani di calciomercatoTanto dei piani del Milan per il prossimo calciomercato estivo, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dipenderà dalla decisione che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Champions cambia il Milan: se arriva, sì a Lewandowski. Se non arriva, ecco chi può partire; Calciomercato Milan, Romano: Fullkrug ha deluso in campo; Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Zaniolo: ecco perché può andare in porto l'operazione; L'ex Milan Keisuke Honda ha firmato per una squadra di Premier League...di Singapore. Romano: Il Milan non riscatterà Fullkrug. Il tedesco tornerà al West Ham e poi lasciarà nuovamente il club ingleseArrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, Niclas Fullkrug non ha purtroppo reso come sperano a Casa Milan: per il momento, il centravanti tedesco ... milannews.it Moretto: Milan più lontano da Valdepeñas. Ecco perchèMatteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così di Victor Valdepeñas, difensore del Real Madrid classe 2006 che in questi mesi è stato ... milannews.it #Lewandowski primo nome per il #Milan Moretto: "Non c'è un consenso unanime all'interno della dirigenza" #SempreMilan #calciomercato x.com #Milan, guarda che #Gila: dominato anche Højlund. Numeri impressionanti. Ora serve chiudere #SempreMilan #calciomercato #Hojlund facebook