Calciomercato Milan Accomando | Leao non è più incedibile Rinnovo di Modric prima richiesta di Allegri

L’esperto di mercato ha annunciato che Rafael Leao non è più considerato incedibile dal club e che il rinnovo di Luka Modric rappresenta la prima richiesta di allenatore e dirigenza. Queste dichiarazioni forniscono aggiornamenti sulle trattative in corso per i due giocatori, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità delle operazioni. Nessun altro elemento è stato aggiunto riguardo alle strategie del club o alle eventuali altre trattative.

Il giornalista esperto di calciomercato Orazio Accomando, durante 'SportMediaset mercato' ha parlato dei principali temi di calciomercato dei rossoneri, tra cui il futuro di Rafael Leao e quello di Luka Modric. Non solo, anche le principali richieste di Allegri in vista della prossima stagione. Ecco, quindi, le parole dell'esperto. Su Leao: "Non credo sia più incedibile. Il Milan l'ha sempre tutelato, però credo che questo sia il primo anno in cui il Milan sarà anche disposto ad ascoltare delle offerte, non per meno di 6070 milioni di euro. Il Milan un paio di anni fa ne chiedeva oltre 100. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2028 e la valutazione che fa il Milan va dai 70 ai 100 milioni, bisogna poi capire se ci sono delle squadre pronte ad investire questa cifra su Leao". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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