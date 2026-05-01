Calciomercato Inter LIVE | I due grandi obiettivi per l’estate sono Nico Paz e Palestra Ecco il piano per portarli in nerazzurro

Sul fronte del calciomercato, l’Inter sta seguendo con attenzione due obiettivi principali per la prossima sessione estiva: Nico Paz e Palestra. Nelle ultime settimane si sono susseguite indiscrezioni e incontri tra i rappresentanti delle parti coinvolte, mentre alcune trattative sembrano aver già raggiunto uno stadio avanzato. La società nerazzurra ha delineato un piano preciso per cercare di portare a termine gli accordi e rinforzare la rosa.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 01 MAGGIO Mercato Inter, non solo Nico Paz: l’altro grande obiettivo è Palestra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: I due grandi obiettivi per l’estate sono Nico Paz e Palestra. Ecco il piano per portarli in nerazzurro Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Mercato Inter, Nico Paz può arrivare in nerazzurro! Servono due cessioni: ecco il pianodi Francesco AlipertaMercato Inter, Nico Paz può davvero arrivare in nerazzurro nonostante i costi elevati: servono due cessioni. Mercato Inter, non solo Nico Paz: l’altro grande obiettivo è Palestra. Ecco come può arrivare in nerazzurrodi Francesco AlipertaMercato Inter, non c’è solo Nico Paz: l’altro grande obiettivo è Palestra. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calciomercato Roma – Trattalive live per Rafik Belghali: sfida a Inter e Juve; Inter-Como, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni; Calciomercato Inter, acquisto record: il più costoso della storia. Calciomercato Inter, c’è un nuovo incedibile: nome a sorpresaIl mercato dell'Inter ha un incedibile: Bisseck punto fermo in difesa, dove partiranno Acerbi, Darmian, De Vrij e forse Bastoni e Augusto ... interlive.it Calciomercato Inter, 45 milioni per Manu Koné. La Roma fa muro, i nerazzurri preparano la mossa a sorpresa! Le ultimeCalciomercato Inter, 45 milioni per Manu Koné. La Roma fa muro, i nerazzurri preparano la mossa a sorpresa! Le ultime ... calcionews24.com Il brasiliano saluta dopo una sola stagione Lo scenario #calciomercato #Inter #LuisHenrique x.com Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook